Мамун считает, что уровень художественной гимнастики в мире поднялся

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун в интервью «СЭ» отреагировала на победу представительницы Германии Дарьи Варфоломеев на соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпиаде в Париже.

— Выступление Варфоломеев, конечно, очень зрелищное. Мы обсуждали с моим личным тренером Аминой Зариповой, что в принципе уровень художественной гимнастики поднялся, вид спорта стал зрелищнее, более непредсказуемым и рискованным. А какая сложность и скорость! Здорово же! Как раз это нам продемонстрировали и Дарья, и серебряный призер Боряна Калейн из Болгарии, и бронзовый — итальянка София Раффаэли.

— Если говорить о неожиданностях, то болгарка Стеляна Николаева заняла в квалификации только 11-е место. Многих результат поверг в шок.

— Я видела комментарии: кто-то считал, что ей придерживали оценки, но я не внимательно следила за ней, возможно, были грубые ошибки. Но на то и Олимпийские игры — здесь судейство строже и не исключены неожиданные результаты.

Понятно, что все ждали успеха Варфоломеев, так как она выиграла предолимпийский чемпионат мира, но после квалификации лидировала не Дарья. Вообще много кто совершал потери, и маленькие, и большие. И это объяснимо! И у нас в Рио так было: все волнуются или теряют концентрацию. В финале так же, там еще большее давление. Еще много кто подавал протесты, шла борьба за оценки, каждый боролся за свое место!

17-летняя гимнастка выиграла золото в индивидуальном многоборье на Играх-2024, набрав 142,850 балла по сумме всех выступлений. Она показала лучшие результаты в упражнениях с обручем, мячом, булавами и стала второй в упражнении с лентой.

Варфоломеев родилась в Барнауле, а в 2019 году она сменила спортивное гражданство и стала представлять сборную Германии на международных соревнованиях.

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