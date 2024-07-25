Федоровцев — о пропуске дочери-гимнастки Марии Игр-2024: «Утешаем, что Кабаева поехала на вторую Олимпиаду»

Олимпийский чемпион по академической гребле Сергей Федоровцев рассказал «СЭ» о своих переживаниях по поводу пропуска дочерью Марией Игр в Париже.

Мария Федоровцева является членом сборной России по художественной гимнастике. Также у Федоровцева в Париже могла выступить старшая дочь Арина — капитан национальной команды по волейболу.

— Когда поняли, что для Маши тоже не будет Олимпийских игр?

— Да примерно так же. Переживаний за Машу у меня гораздо больше, поскольку век у гимнасток намного короче. 17 лет — это оптимальный возраст, чтобы ехать и выступать на международных стартах. Поэтому мы ее подбадриваем. Говорим, что нужно еще поработать, нужно стремиться. Хотя сами понимаем, что ей тяжело. Сам вид спорта тяжелый, постоянные нагрузки, очень много травм. Мы и себя утешаем, и Марию, что Алина Кабаева поехала на вторую Олимпиаду. Здесь, может, тоже надо потерпеть и поработать дальше, чтобы одержать свою победу.

— Вы говорили в одном из интервью, что не обсуждаете с ней тему недопуска. Почему?

— Да, она все понимает. Мы до того интервью, может быть, не обсуждали, а сейчас периодически говорим. У нее завершился этот сезон Играми БРИКС. Сейчас настраиваем Машу на продолжение спортивной карьеры, чтобы работать дальше. Вся эта обстановка не зависит ни от нас, ни от нее. Сложно здесь что-то говорить, — сказал Федоровцев «СЭ».