Словенская гимнастка Веденеева: «Нам не хватает российских спортсменок, с ними было бы интереснее»

Гимнастка российского происхождения Екатерина Веденеева, представляющая Словению, рассказала, что уровень соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Париже снизился из-за отсутствия российских спортсменок.

«Как говорится, дуб растет среди дубов. Здоровая конкуренция — это нормально. Если бы в Париже были российские и белорусские гимнастки, было бы еще драйвовее, еще интереснее. Конечно, я огорчена тем, что их нет. Мы никак не можем на это повлиять, но я девочек всячески поддерживаю. Ждем, что их скоро допустят и они смогут выступать», — сказала Веденеева.

На Олимпиаду-2024 было допущено всего 15 российских атлетов, которые обязаны выступать в нейтральном статусе с запретом на демонстрацию государственной символики РФ. Их результаты не учитываются в общем медальном зачете.