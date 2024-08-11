Свищев назвал смешными обвинения в адрес Бубки из-за вручения медали Варфоломеев

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» отреагировал на критику Сергея Бубки из-за вручения золотой медали гимнастке Дарье Варфоломеев.

17-летняя Варфоломеев родилась в Барнауле, а в 2019 году сменила спортивное гражданство и стала представлять сборную Германии на международных соревнованиях.

«Совершенно глупо и тупо везде искать российский след. Удивительно предъявлять претензии к Сергею Бубке. Это человек, который принес славу не только советскому, но и украинскому спорту. Он, кстати, неоднозначно высказывался в сторону российских спортсменов. Есть радикально настроенные люди. Бубка обязан всех знать, что ли? Если посмотреть, половина Украины имеет русские корни. Обвинять Бубку просто смешно.

Требовать можно все что угодно. Глупых людей в каждой стране достаточно, не стоит обращать на это внимание. Есть огромное количество людей, которые благодарны и восхищаются Бубкой. Хоть он и находится на территории страны, с которой у нас сейчас конфликт, но мы все помним его успехи за сборную СССР. Лично у меня воспоминания о Бубке добрые. Основная масса украинского населения по-доброму относятся к Бубке», — сказал Свищев «СЭ».

Ранее 17-летняя гимнастка выиграла золото в индивидуальном многоборье на Играх-2024, набрав 142,850 балла по сумме всех выступлений. Она показала лучшие результаты в упражнениях с обручем, мячом, булавами и стала второй в упражнении с лентой.