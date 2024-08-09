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Париж-2024

Сегодня, 19:14

Тренер Атаманов рассказал, что Ашрам принимала участие в подготовке израильской гимнастки к Олимпиаде

Мария Маркова
Шеф-редактор по специальным проектам
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Айелет Зусман, тренер израильской гимнастки Дарьи Атаманов, рассказал о подготовке спортсменки к Олимпийским играм в Париже.

— В подготовке гимнастки принимала участие Линой Ашрам, она сейчас работает тренером со мной. Сказался ли на мне скандал, который был после Игр в Токио в связи с золотом Ашрам и серебром Авериной? Нет. Я в этом плане легкий человек. Так бывает, что люди не умеют радоваться за других.

В личном многоборье в соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпиаде-2024 Атаманов заняла пятое место, набрав 133,850 балла. Золото выиграла уроженка России Дарья Варфоломеев, выступающая за сборную Германии (142,850 балла).

Линой Ашрам
Художественная гимнастика
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