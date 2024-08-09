Тренер Атаманов рассказал, что Ашрам принимала участие в подготовке израильской гимнастки к Олимпиаде

Айелет Зусман, тренер израильской гимнастки Дарьи Атаманов, рассказал о подготовке спортсменки к Олимпийским играм в Париже.

— В подготовке гимнастки принимала участие Линой Ашрам, она сейчас работает тренером со мной. Сказался ли на мне скандал, который был после Игр в Токио в связи с золотом Ашрам и серебром Авериной? Нет. Я в этом плане легкий человек. Так бывает, что люди не умеют радоваться за других.

В личном многоборье в соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпиаде-2024 Атаманов заняла пятое место, набрав 133,850 балла. Золото выиграла уроженка России Дарья Варфоломеев, выступающая за сборную Германии (142,850 балла).