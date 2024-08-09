Тренер гимнастки Варфоломеев о золоте Олимпиады: «Было ощущение, что все идет, как нужно»

Юлия Раскина, тренер олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Дарьи Варфоломеев, прокомментировала победу в личном многоборье на Играх в Париже.

«Сегодня было ощущение, что все идет так, как нужно, хотя я, конечно, переживала за упражнение с обручем. Мне казалось, что он снова куда-то укатится. Рада, что Дарья прошла всю дистанцию ровно, справилась со всеми предметами спокойно, без нервов», — сказала Раскина.

17-летняя спортсменка набрала 142,850 балла по сумме всех выступлений. Она показала лучшие результаты в упражнениях с обручем, мячом, булавами и стала второй в упражнении с лентой.