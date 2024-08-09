Уроженка России Варфоломеев выиграла золото Олимпиады-2024 в художественной гимнастике

Сегодня, 18:50
Уроженка России Дарья Варфоломеев, выступающая за сборную Германии, выиграла соревнования по художественной гимнастике на Олимпиаде в Париже в личном многоборье.
17-летняя спортсменка набрала 142,850 балла по сумме всех выступлений. Она показала лучшие результаты в упражнениях с обручем, мячом, булавами и стала второй в упражнении с лентой.
Второе место в индивидуальном многоборье на Играх-2024 заняла болгарка Боряна Калейн с результатом 140,600 балла. Бронза у итальянки Софии Раффаэли (136,300).
Варфоломеев родилась в Барнауле, а в 2019 году она сменила спортивное гражданство и стала представлять сборную Германии на международных соревнованиях.
Гимнастика художественная
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Личное первенство
Финал
1. Дарья Варфоломеев (Германия) — 142,850
2. Боряна Калейн (Болгария) — 140,600
3. София Раффаэли (Италия) — 136,300