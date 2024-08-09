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Париж-2024

Сегодня, 19:47

Варфоломеев: «Есть ли желание встретиться с Крамаренко на соревнованиях? Никогда не думала об этом»

Мария Маркова
Шеф-редактор по специальным проектам
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Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Дарья Варфоломеев ответила на вопрос о соперничестве с россиянкой Лалой Крамаренко.

— Мы никогда не встречались на соревнованиях. Есть ли у меня такое желание? Никогда не думала об этом. Я была сосредоточена на желании выступить на Олимпиаде.

Варфоломеев завоевала золото на Олимпиаде в Париже в индивидуальном многоборье. 17-летняя спортсменка набрала 142,850 балла по сумме четырех упражнений. Она также является шестикратной чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы.

19-летняя Крамаренко — чемпионка России 2024 года, трехкратная чемпионка мира среди юниоров, чемпионка Европы в командном зачете (2021).

Художественная гимнастика
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