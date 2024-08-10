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Париж-2024

Сегодня, 20:40

Телеканал Eurosport указал Львов как российский город. Ошибка произошла в профиле гимнастки Высочанской

Eurosport указал Львов русским городом в профиле украинской гимнастки Высочанской
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Гимнастки сборной Украины на Олимпийских играх в Париже
Гимнастки сборной Украины на Олимпийских играх в Париже.
Фото Getty Images
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Мария — капитан сборной Украины по художественной гимнастике.

Сайт телеканала Eurosport допустил серьезную ошибку в профиле капитана сборной Украины по художественной гимнастике Марии Высочанской. В графе с местом рождения было указано, что западноукраинский город Львов находится в РФ. Спустя некоторое время неточность исправили — теперь на сайте после названия населенного пункта вообще не значится никакой страны.

Несоответствие заметили во время финала командного многоборья в художественной гимнастике. Высочанская — капитан украинской команды, которая принимала участие в турнире. Украинки с 65,700 балла заняли лишь 7-е место, при этом после первого этапа, упражнений с обручем, они занимали вторую строчку. Золотые медали впервые в истории взяли представительницы Китая.

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«Возможно, Бог готовит нечто невероятное для меня, но не сегодня, — прокомментировала выступление Высочанская. — Все сильно болит, такой шанс выпадает один на миллион. Но это спорт, и это очередное испытание дано, чтобы я стала сильнее. Передо мной закрылась одна дверь, но открылась другая».

Гимнастки сборной Украины на Олимпиаде-2024
Фото Getty Images

Высочанская родилась 10 сентября 2002 года во Львове и с 2020-го выступает за сборную Украины. За это время она выиграла шесть медалей чемпионатов Европы (по две каждого достоинства), а также завоевала бронзу чемпионата мира 2023 года. На прошлых Олимпийских играх Мария тоже участвовала в командном многоборье, где украинки также заняли 7-е место.

Eurosport — официальный вещатель Олимпийских игр в Париже. Телеканалы Eurosport 1 и Eurosport 2 ежедневно показывают события Игр — в общей сложности запланировано 350 часов прямых эфиров.

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