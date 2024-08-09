Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Художественная гимнастика

Париж-2024

Сегодня, 20:15

Первая олимпийская чемпионка из России — барнаульская гимнастка Варфоломеев. Она подарила золото Германии

Гимнастка Варфоломеев выиграла золото за Германию на Олимпиаде-2024
Гоша Чернов
Корреспондент
Дарья Варфоломеев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Дарья Варфоломеев после выступления с обручем на Олимпиаде в Париже.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
1/2
Telegram Дзен
Рассказываем про бывшую россиянку.

Олимпиада-2024. Художественная гимнастика
Индивидуальное многоборье
Финал
1. Дарья Варфоломеев (Германия) — 142,850
2. Боряна Калейн (Болгария) — 140,600
3. София Раффаэли (Италия) — 136,300
4. Маргарита Колосов (Германия) — 135,250
5. Дарья Атаманов (Израиль) — 133,850
6. Екатерина Веденеева (Словения) — 131,900

Что произошло

На Олимпийских играх в Париже завершились соревнования по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье. Золото выиграла 17-летняя немка русского происхождения Дарья Варфоломеев с результатом 142,850 балла по сумме всех выступлений, серебро — Боряна Калейн из Болгарии (140,600), бронзу — София Раффаэли из Италии (136,300).

Кто она

Варфоломеев родом из Алтайского края: она появилась на свет в 2006 году в Барнауле и при рождении получила имя Дарья Дмитриевна Варфоломеева. Однако в 2019 году девочка переехала в Германию, поэтому фамилия слегка изменилась. Изначально ее тренер Елена Наумова предложила это сделать, воспользовавшись ее связями и тем, что у Дарьи есть немецкие корни (дед из Германии, у мамы есть паспорт этой страны).

Дарья Варфоломеев. Русская гимнастка идет к своей мечте. Дарья Варфоломеев — одна из фавориток Игр

Варфоломеев подавала большие надежды еще на юношеских соревнованиях, а в 2022 году завоевала первые награды на крупном взрослом турнире — две бронзы чемпионата Европы в Тель-Авиве, а также сразу пять медалей на чемпионате мира в Софии, в том числе золото в соревнованиях с булавами. В 2023 году Варфоломеев триумфально выступила на другом чемпионате мира в Валенсии: сразу пять золотых медалей, причем все — в индивидуальных состязаниях.

На Олимпийских играх в Париже Варфоломеев шла в числе фаворитов в индивидуальном многоборье, однако Дарья заняла второе место в отборочном турнире. Но в финале немка победила в трех из четырех видов программы (за исключением ленты), а также по сумме. После победы Варфоломеев не сдерживала слез.

Дарья Варфоломеев после выступления с обручем на Олимпиаде в Париже.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Кто ее тренер

Отметим, что Варфоломеев работает под руководством тренера из Белоруссии Юлии Раскиной, ради которой она и переехала в Германию пять лет назад. «Сегодня было ощущение, что все идет так, как нужно, хотя я, конечно, переживала за упражнение с обручем. Мне казалось, что он снова куда-то укатится, — призналась после выступления Раскина. — Рада, что Дарья прошла всю дистанцию ровно, справилась со всеми предметами спокойно, без нервов».

Кто еще побеждал из России в Париже

Гимнастка принесла Германии 11-е золото Олимпийских игр-2024 и стала первой девушкой — чемпионкой Парижа из России: ранее золото в дзюдо взял уроженец Северной Осетии Зелим Коцоев — он представляет Азербайджан.

Добавим, что три года назад в Токио в индивидуальном многоборье разгорелся скандал из-за оценок представительницы Олимпийского комитета России Дины Авериной, которая уступила золото израильтянке Линой Ашрам. До этого россиянки ни разу не отдавали золото в этой дисциплине художественной гимнастики в XXI веке.

Линой Ашрам. Линой Ашрам завершает карьеру. В России ее имя будет ассоциироваться со спорным судейством

В Париже российские гимнастки не выступали из-за отказа получать нейтральный статус.

19
11
Читайте также
Ошибка Мола выбила олимпийских чемпионов из волейбольного турнира
Американский бегун Лайлс завоевал бронзу Олимпиады с коронавирусом
Су-34 ударом ФАБ-3000 уничтожил живую силу и технику ВСУ в Сумской области
«Краснодар» хочет купить экс-легионера ЦСКА. Трансферные слухи РПЛ на 9 августа
Минздрав переиздал перечень медицинских противопоказаний к вождению
Опубликованы кадры с военкором Поддубным после попадания дрона ВСУ в машину
Популярное видео
Ковальчук рассказал о своем будущем
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чемпионка Европы не сумела пройти в олимпийский финал. Сенсация в художественной гимнастике

«Заслуга российской и немецкой школ — 50 на 50». Гимнастка из Барнаула выиграла золото на Олимпиаде