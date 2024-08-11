Золото гимнастки с российскими корнями разозлило Украину. Спортсменке припомнили выступления в Крыму

Дарья Варфоломеев, выступающая за Германию на Олимпиаде в Париже, подверглась критике в украинских СМИ после победы в личном многоборье.

Представительница сборной Германии Дарья Варфоломеев завоевала золотую медаль в художественной гимнастике на Олимпиаде в Париже. Спортсменка с российскими корнями (она родилась в Барнауле и до 2018 года выступала в нашей стране) выиграла упражнения с обручем, мячом и булавами, а с лентой уступила серебряной призерке — болгарке Боряне Калейн — лишь 0,050 балла. Итоговый результат позволил Варфоломеев подняться на первое место в личном многоборье и завоевать олимпийское золото.

Успехи Дарьи спровоцировали критику в украинских СМИ. Один из интернет-порталов, изучив страницу гимнастки в Instagram* (признан запрещенной социальной сетью на территории России), припомнил девушке, что она выступала в 2021 году в Крыму.

— Итак, на Олимпийских играх не просто выступала, но и выиграла спортсменка, которая участвовала в несанкционированных соревнованиях и незаконно пересекала границу, — пишут украинские медиа.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Порцию хейта украинцев вызвала и еще одна публикация Варфоломеев в социальной сети. Украинские СМИ заинтересовала фотография из дома гимнастки. На ней девушка позирует напротив карты мира, где Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области обозначены как территория России. Сейчас эта фотография удалена со страницы спортсменки.

На Украине критике подверглась не только гимнастка с российскими корнями. Активно обсуждалась церемония награждения, когда олимпийский чемпион в прыжках с шестом Сергей Бубка вручил золотую медаль Дарье. И улыбнулся девушке после рукопожатия. Это действие прославленного спортсмена на родине восприняли неоднозначно.

— Сергей Бубка награждает россиянку из Барнаула Дарью Варфоломеев на Олимпийских играх в Париже. Бубка с улыбкой на лице жмет ей руку, и ему совершенно безразлично на ее позицию по поводу [СВО]. Он даже не учитывает, что она считает родной Донецк Сергея российским. Хотя кажется, что в этом вопросе они и нашли общий язык. Бубка — черт, — написал украинский скелетонист Владислав Гераскевич в социальной сети.

Зато в России к победе Варфоломеев отнеслись без скепсиса и негатива. Многие известные гимнастки поздравили Дарью с золотой медалью Олимпиады, среди них Дина и Арина Аверины, Лала Крамаренко и Маргарита Мамун.