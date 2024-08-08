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Париж-2024

Сегодня, 21:15

Русская гимнастка идет к своей мечте. Дарья Варфоломеев — одна из фавориток Игр

Немецкая гимнастка российского происхождения стала второй в квалификации на Олимпиаде-2024
Мария Маркова
Шеф-редактор по специальным проектам
Дарья Варфоломеев.
Фото Reuters
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Шестикратная чемпионка мира немецкая гимнастка российского происхождения стала второй в квалификации турнира по художественной гимнастике, набрав 136,850 балла.

Дарья Варфоломеев проснулась знаменитой после чемпионата мира 2023 года. Гимнастка, представляющая Германию, выиграла в Валенсии все пять золотых медалей на чемпионате мира. На Олимпийские игры в Париже она приехала в качестве одной из главных претенденток на золото.

Дарья родилась в Барнауле, но у нее есть немецкие корни по линии мамы — дедушка родом из Германии. Гимнастикой спортсменка занялась в РФ, а в 2018 году съездила на просмотр в Европу и переехала заниматься спортом в немецкую школу-интернат.

Фото Reuters

— Здорово быть на Олимпийских играх, я мечтала об этом с того момента, как была маленькой Дашей, — сказала спортсменка после выступления.

— Ожидания маленькой Даши совпали с реальностью?

— Ждала выхода на первое упражнение, и у нас там висит небольшой экран. Я сказала тренеру: «Все еще смотрю Олимпиаду по телевизору или уже здесь?» Огромный зал, невероятное количество зрителей, которые поддерживают всех спортсменов! Это большие эмоции! Моя семья тоже здесь.

Никита Нагорный, Лала Крамаренко и&nbsp;Климент Колесников. «Олимпийские игры по нелепой случайности». В каких видах спорта россияне сами отказались от международных стартов?

— Можно рассмотреть родных с ковра?

— Да, мне это удалось. Правда, не с ковра, а из уголка «слез и поцелуев».

— Своим выступлением довольны?

— В целом оценка нормальная, но больше смотрю на качество выполненных упражнений. А ошибки были. Стараюсь не следить за местом в протоколе и ставлю перед собой задачу просто попасть в финал — не обязательно победить. И выполнить хорошо все упражнения. А там уже показывать максимум.

Фото Reuters

— То, что вы — лучшая гимнастка в мире прямо сейчас, добавляет давления?

— Ни того ни другого нет. Это было в прошлом году, сейчас совсем другая история — Олимпиада. А что касается нервов, то у меня нет с этим проблем. К примеру, когда у нас был перерыв между сессиями около двух часов, спокойно поспала.

- В Париже нет представительниц России...

— Слежу за своими выступлениями, это для меня самое главное. На остальное не обращаю внимания.

Олимпиада
Художественная гимнастика
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