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Париж-2024

Сегодня, 21:15

«Заслуга российской и немецкой школ — 50 на 50». Гимнастка из Барнаула выиграла золото на Олимпиаде

Выступающая за Германию гимнастка Варфоломеев выиграла золото на Играх в Париже
Мария Маркова
Шеф-редактор по специальным проектам
Дарья Варфоломеев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Россиянка Дарья Варфоломеев, выступающая за сборную Германии, стала чемпионкой Игр по художественной гимнастике в личном многоборье.

17-летняя спортсменка набрала 142,850 балла. Дарья родилась в Барнауле и сменила гражданство в 2019 году. В Германии она работает под руководством белорусского специалиста, серебряного призера Игр в Сиднее Юлии Раскиной.

«Не думала, что готовлю олимпийскую чемпионку»

— Пока не появилось ощущение, что я — тренер олимпийской чемпионки, — рассказала Раскина после победы своей спортсменки. — Есть спокойствие и ощущение удовлетворения, что Даша выполнила все правильно. Рада, что она показала свою и мою работу. А мы ее вместе проделали очень много.

— Накануне Дарья показалась чересчур спокойной и уверенной в себе. Такое очень необычно для воспитанницы нашей школы.

— У Даши очень много эмоций внутри бурлило. У нас специфика вида спорта такая, что стараешься лишний раз наружу все не показывать. К тому же вчера было немного непривычно, когда нужно вроде выступить хорошо, не всю себя до конца не отдать. Показать не все, но при этом пройти квалификацию. Даша с этой задачей справилась. Место на предварительном этапе для нас значения не имело — важен был сам факт.

Гимнастка Дарья Варфоломеев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— Не волновались из-за того, что Даша в квалификации потеряла обруч?

— Ни с моей, ни с ее стороны не возникало ни расстройства, ни паники. Нам нужно было только сделать правильные выводы из ее выступления. А сегодня все начали с чистого листа. Волнение ощущалось только в самом начале, на первом предмете, когда входили в соревнование. Дальше уже стало попроще, хотя я переживала за обруч — мне казалось, что он вот-вот укатится. Когда мы этот предмет прошли, поняла, что Даша нормально себя чувствует на ковре, справляется с атмосферой. Потом уже было важно держать, не шарахаться из стороны в сторону.

Дарья Варфоломеев. Русская гимнастка идет к своей мечте. Дарья Варфоломеев — одна из фавориток Игр

— Что вы имели в виду под тем, что Даша справлялась с атмосферой?

— Публика здесь очень эмоциональная, зрителей много, они очень активно реагируют — на Кубке мира такого почти не бывает.

— Когда только начали работать с командой Германии, понимали, что растите будущую олимпийскую чемпионку?

— Мы об этом вообще не думали, просто трудились. В 2021 году поехали на первый чемпионат мира с Маргаритой Колосов, она попала в финал многоборья — и я была счастлива. Мыслей о чем-то глобальном и большом тогда вообще не возникало. Я радовалась каждому маленькому успеху своих учениц.

Сама Дарья была, конечно, довольна результатом. Сегодня она — настоящая звезда немецкого спорта, и на ее интервью в смешанной зоне собралось, кажется, рекордное количество журналистов. Спортсменка свободно говорит на немецком и английском.

Гимнастка Дарья Варфоломеев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«О противостоянии с Крамаренко не думала»

— Благодарна своему тренеру, своей команде и своей семье за такой результат, — сказала Дарья. — Посвящаю им эту медаль. И всем, кто меня поддерживает.

— Если брать в процентном отношении, каков вклад в ваш успех российской и немецкой школ?

— 50 на 50. А основную часть подготовки к выступлению на высоком уровне я провела в Германии.

Дарья Варфоломеев. Первая олимпийская чемпионка из России — барнаульская гимнастка Варфоломеев. Она подарила золото Германии

— Вам было бы интересно соревноваться с Лалой Крамаренко? Очного противостояния у вас пока не происходило.

— Никогда не думала об этом. Передо мной стояла цель выступить на Олимпийских играх — и сделать это хорошо.

— Что вы бы сказали маленькой девочке из вашего родного Барнаула, которая мечтает стать олимпийской чемпионкой, как вы?

— Верить в себя, работать и не сдаваться.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Ашрам и «Танцы со звездами»

Приехала в Париж и тренер олимпийской чемпионки Токио Линой Ашрам. Победа представительницы Израиля над Диной Авериной вызвала тогда целый каскад скандалов в художественной гимнастике, это обсуждают до сих пор. На этот раз Айелет Зусман привезла молодую спортсменку Дарью Атаманов. 18-летняя гимнастка родилась уже в Израиле, но ее родители — русские.

— Я очень довольна выступлением Даши, — сказала Зусман. — Да, в ее подготовке принимала участие Линой, она со мной работает в качестве тренера, но в Париж не приехала — она принимает сейчас участие в телевизионном шоу «Танцы со звездами».

Линой Ашрам. Линой Ашрам завершает карьеру. В России ее имя будет ассоциироваться со спорным судейством

— Насколько легко отправились на Олимпиаду, учитывая, что выступление Линой на прошлых Играх закончилось продолжительным скандалом?

— Легко. Я в этом плане спокойный человек. Так бывает.

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Первая олимпийская чемпионка из России — барнаульская гимнастка Варфоломеев. Она подарила золото Германии