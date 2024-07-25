Академическая гребля на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже

Опубликовано расписание академической гребли на Олимпиаде в Париже

Летние Олимпийские игры 2024 проходят с 24 июля по 11 августа в Париже (Франция). Соревнования по академический гребле пройдут с 27 июля по 3 августа. Будут разыграны 14 комплектов наград среди одиночек, пар, четверок и восьмерок.

Расписание академической гребли на Олимпийских играх в Париже

27 июля, суббота

10.00. Мужчины. Одиночка. Предварительные заезды

11.12. Женщины. Одиночка. Предварительные заезды

12.30. Мужчины. Двойка парная. Предварительные заезды

13.00. Женщины. Двойка парная. Предварительные заезды

13.30. Мужчины. Четверка парная. Предварительные заезды

13.50. Женщины. Четверка парная. Предварительные заезды

28 июля, воскресенье

10.00. Женщины. Одиночка. Утешительные заезды

10.36. Мужчины. Одиночка. Утешительные заезды

11.10. Женщины. Двойка парная. Утешительные заезды

11.20. Мужчины. Двойка парная. Утешительные заезды

11.30. Женщины. Двойка распашная. Предварительные заезды

12.00. Мужчины. Двойка распашная. Предварительные заезды

12.30. Женщины. Двойка парная легкая. Предварительные заезды

13.00. Мужчины. Двойка парная легкая. Предварительные заезды

13.30. Женщины. Четверка распашная. Предварительные заезды

13.50. Мужчины Четверка распашная. Предварительные заезды

29 июля, понедельник

10.30. Мужчины. Одиночка. Полуфиналы E/F

10.54. Женщины. Одиночка. Полуфиналы E/F

11:20. Мужчины. Двойка распашная. Утешительные заезды

11.30. Женщины. Двойка распашная. Утешительные заезды

11.40. Мужчины. Двойка парная легкая. Утешительные заезды

12.00. Женщины. Двойка парная легкая. Утешительные заезды

12.20. Мужчины. Четверка парная. Утешительные заезды

12.30. Женщины. Четверка парная. Утешительные заезды

12.40. Мужчины. Восьмерка. Предварительные заезды

13.00. Женщины. Восьмерка. Предварительные заезды

30 июля, вторник

10.30. Женщины. Одиночка. Четвертьфиналы

11.10. Мужчины. Одиночка. Четвертьфиналы

11.50. Женщины. Двойка парная. Полуфиналы A/B

12.10. Мужчины. Двойка парная. Полуфиналы A/B

12.30. Женщины. Четверка распашная. Утешительные заезды

12.40. Мужчины. Четверка распашная. Утешительные заезды

31 июля, среда

10.30. Мужчины. Двойка парная легкая. Финал C

10.42. Женщины. Двойка парная легкая. Финал C

10.54. Мужчины. Одиночка. Полуфиналы C/D

11.14. Женщины. Одиночка. Полуфиналы C/D

11.34. Мужчины. Двойка распашная. Полуфиналы A/B

11.54. Женщины. Двойка распашная. Полуфиналы A/B

12.14. Мужчины. Двойка парная легкая. Полуфиналы A/B

12.34. Женщины. Двойка парная легкая. Полуфиналы A/B

13.02. Мужчины. Четверка парная. Финал B

13.14. Женщины. Четверка парная. Финал B

13.26. Мужчины. Четверка парная. Финал

13.38. Женщины. Четверка парная. Финал

1 августа, четверг

10.30. Женщины. Одиночка. Полуфиналы A/B

10.50. Мужчины. Одиночка. Полуфиналы A/B

11.10. Женщины. Восьмерка. Утешительные заезды

11.20. Мужчины. Восьмерка. Утешительные заезды

11.30. Женщины. Двойка парная. Финал B

11.42. Мужчины. Двойка парная. Финал B

11.54. Женщины. Четверка распашная. Финал B

12.06. Мужчины. Четверка распашная. Финал B

12.18. Женщины. Двойка парная. Финал

12.30. Мужчины. Двойка парная. Финал

12.50. Женщины. Четверка распашная. Финал

13.10. Мужчины. Четверка распашная. Финал

2 августа, пятница

10.30. Мужчины. Одиночка. Финал F

10.42. Женщины. Одиночка. Финал F

10.54. Мужчины. Одиночка. Финал E

11.06. Женщины. Одиночка. Финал E

11.18. Мужчины. Одиночка. Финал D

11.30. Женщины. Одиночка. Финал D

11.42. Мужчины. Двойка распашная. Финал B

11.54. Женщины. Двойка распашная. Финал B

12.06. Мужчины. Двойка парная легкая. Финал B

12.18. Женщины. Двойка парная легкая. Финал B

12.30. Мужчины. Двойка распашная. Финал

12.42. Женщины. Двойка распашная. Финал

13.02. Мужчины. Двойка парная легкая. Финал

13.22. Женщины. Двойка парная легкая. Финал

3 августа, суббота

10.30. Женщины. Одиночка. Финал C

10.42. Мужчины. Одиночка. Финал C

10.54. Женщины. Одиночка. Финал B

11.06. Мужчины. Одиночка. Финал B

11.18. Женщины. Одиночка. Финал

11.30. Мужчины. Одиночка. Финал

11.50. Женщины. Восьмерка. Финал

12.10. Мужчины. Восьмерка. Финал

Полный календарь соревнований летних Олимпийских игр 2024 в Париже по видам спорта и дням доступен в разделе нашего сайта.