Свирин: «Пракатень и Пименов не стали сильнее на Олимпиаде после отъезда из России»

Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин заявил, что Анна Пракатень и Николай Пименов не сумели выйти в финалы Олимпиады по академической гребле, потому что не смогли прибавить в мастерстве после перехода в сборные других стран.

31-летняя Пракатень на Олимпиаде выступает за сборную Узбекистана, 27-летний Пименов — за команду Сербии.

«Мы, конечно, переживали за бывших наших спортсменов Анну Пракатень и Николая Пименова, — приводит слова Свирина ТАСС. — К сожалению, никому из них не удалось пробиться в финал, хотя два года назад эти спортсмены были лидерами сборной России. Жаль, что им не удалось продолжить движение вверх. Я думаю, что если бы они продолжали подготовку в составе сборной России и на должном уровне работали на тренировках, то сейчас были бы чуть в лучшей форме».

«Если Анна, на мой взгляд, близка к такому уже почтенному возрасту, то у Николая Пименова сейчас должен быть самый расцвет карьеры. Его остановка буквально за 50 метров до финиша и непопадание в финал, конечно, катастрофа. Нужно разбираться в первую очередь в психологии, функционале, что произошло вообще», — добавил Свирин.

Соревнования по академической гребле завершатся в Париже 3 августа.