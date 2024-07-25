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Париж-2024

Сегодня, 20:05

Федоровцев: «Критерии, которые выставила россиянам Международная федерация гребного спорта, были неприемлемы»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Олимпийский чемпион Сергей Федоровцев отреагировал на отказ российской сборной по академической гребле участвовать в отборочных соревнованиях на летние Игры в Париже.

— В академической гребле у нашей команды была возможность пройти олимпийский отбор, но мы сами от этого отказались из-за дискриминационных условий этого отбора. Как вы на этот шаг отреагировали?

— Я в контакте с президентом федерации гребного спорта, моим приятелем Алексеем Свириным. Полностью разделяю это решение. Те критерии, которая выставила международная федерация для участия, были неприемлемыми. Так как академическая гребля не только индивидуальный, но и командный вид спорта, команды не допустили. В итоге отбор могли пройти только два человека.

— Если бы не было дискриминации, если бы выступали в полном составе и в любой дисциплине, то на что мы могли сейчас рассчитывать в Париже?

— Сложно говорить. Думаю, что повторить результат токийской Олимпиады было бы сложно. Но уверен, что лицензии были бы завоеваны и в финалах мы бы увидели наши экипажи. Призов, наверное, не было бы, — сказал Федоровцев «СЭ».

Сергей Федоровцев (справа) с&nbsp;женой Екатериной (слева) и&nbsp;дочерью Марией (в&nbsp;центре). «Ситуации в мире бывают разные, но такая мера — перебор». Олимпийский чемпион — о недопуске россиян на Игры-2024

Сборная России по гребле
Сергей Федоровцев
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