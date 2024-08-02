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Париж-2024

Сегодня, 13:06

Хорватия и Нидерланды выиграли в соревновании двоек на Олимпиаде-2024

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Хорватские спортсмены стали олимпийскими чемпионами в соревнованиях мужчин-двоек по академической гребле на Играх-2024 в Париже.

Победители показали лучший результат 6 минут 23,66 секунды. Серебряную медаль завоевали британские гребцы (6.24,11). Тройку призеров замкнула мужская сборная Швейцарии (6.24,76).

В женских соревнованиях по академической гребле победу одержала сборная Нидерландов. На втором месте финишировала национальная команда Румынии. Бронзовую медаль заполучили австралийские гребцы.

Олимпийские игры-2024 проходят с 26 июля по 11 августа в Париже.

«СЭ» ведет трансляцию дня Олимпийских игр-2024 в Париже.

Гребля академическая

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

Двойка распашная

Финал

1. Мартин Синкович/Валент Синкович (Хорватия) — 6.23,66

2. Уэйн-Гриффит Оливер/Том Джордж (Великобритания) — 6.24,11

3. Роман Ресли/Андрин Гулих (Швейцария) — 6.24,76

Женщины

Двойка распашная

Финал

1. Имке Клеверинг/Вероник Меестер (Нидерланды) — 6.58,67

2. Иоана Вринчану/Роксана Ангел (Румыния) — 7.02,97

3. Джесс Моррисон/Аннабелль Макинтайр (Австралия) — 7.03,54

Источник: https://www.sport-express.ru/olympics/summer/2024/medals/
Олимпиада
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