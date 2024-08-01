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Париж-2024

Сегодня, 12:48

Румыны Корнеа и Эначе одержали победу в академической гребле на Олимпиаде-2024

Ана Горшкова
Корреспондент
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Румынская двойка Андрей Себастьян Корнеа и Флориан Мариан Эначе выиграла золото в академической гребле на Олимпиаде-2024.

В финале мужчины показали время 6 минут 12,58 секунды.

Второе место заняли Мелвин Твеллаар и Стеф Бреннинк из Нидерландов (6.13,92), третье — ирландцы Дайре Линч и Филип Дойл (6.15,17).

У женщин победу одержала новозеландская двойка Брук Френсис и Люси Спурс. «СЭ» ведет трансляцию дня Олимпийских игр-2024 в Париже.

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

Двойка парная

Финал

1. Андрей Себастьян Корнеа/Флориан Мариан Эначе (Румыния) — 6.12,58

2. Мелвин Твеллаар/Стеф Бреннинк (Нидерланды) — 6.13,92

3. Дайре Линч/Филип Дойл (Ирландия) — 6.15,17

4. Сорин Кошчик/Бен Дэвисон (США) — 6.17,02

5. Алейш Гарсия/Родриго Конде (Испания) — 6.20,59

6. Робби Мэнсон/Джордан Парри (Новая Зеландия) — 6.21,44

Олимпиада
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