Румыны Корнеа и Эначе одержали победу в академической гребле на Олимпиаде-2024

Румынская двойка Андрей Себастьян Корнеа и Флориан Мариан Эначе выиграла золото в академической гребле на Олимпиаде-2024. В финале мужчины показали время 6 минут 12,58 секунды. Второе место заняли Мелвин Твеллаар и Стеф Бреннинк из Нидерландов (6.13,92), третье — ирландцы Дайре Линч и Филип Дойл (6.15,17). У женщин победу одержала новозеландская двойка Брук Френсис и Люси Спурс. «СЭ» ведет трансляцию дня Олимпийских игр-2024 в Париже. Париж (Франция) Олимпийские игры Мужчины Двойка парная Финал 1. Андрей Себастьян Корнеа/Флориан Мариан Эначе (Румыния) — 6.12,58 2. Мелвин Твеллаар/Стеф Бреннинк (Нидерланды) — 6.13,92 3. Дайре Линч/Филип Дойл (Ирландия) — 6.15,17 4. Сорин Кошчик/Бен Дэвисон (США) — 6.17,02 5. Алейш Гарсия/Родриго Конде (Испания) — 6.20,59 6. Робби Мэнсон/Джордан Парри (Новая Зеландия) — 6.21,44