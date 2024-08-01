Новозеландская двойка завоевала золото в академической гребле на Олимпиаде-2024

Сегодня, 12:33
Новозеландская двойка Брук Френсис и Люси Спурс одержала победу в академической гребле на Олимпиаде-2024.
В финале девушки показали время 6 минут 50,45 секунды.
Серебряные медали турнира завоевали румынки Анкута Боднар и Симона Радис (6.50,69), бронзовые награды — Матильда Ходкинс-Бирн и Ребекка Уайлд (Великобритания, 6.53,22).
«СЭ» ведет трансляцию дня Олимпийских игр-2024 в Париже.
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Женщины
Двойка парная
Финал
1. Брук Френсис/Люси Спурс (Новая Зеландия) — 6 минут 50,45 секунды
2. Анкута Боднар/Симона Радис (Румыния) — 6.50,69
3. Матильда Ходкинс-Бирн/Ребекка Уайлд (Великобритания) — 6.53,22
4. Лиза Шеенард/Мартина Велдхейс (Нидерланды) — 6.54,24
5. Элоди Равера/Эмма Лунатти (Франция) — 6.57,35
6. Тея Хелсет/Ингер Сейм Кавли (Норвегия) — 6.58,41