Нидерланды и США взяли золото Олимпиады-2024 в академической гребле

Женская команда Нидерландов и мужская сборная США выиграли золотые медали в соревнованиях четверок распашных в турнире по академической гребле на Олимпийских играх-2024 в Париже.

Женщины в финале показали время 6 минут 27,13 секунд. Второе место заняла команда Великобритании (+0,18), замкнули тройку лучших представительницы Новой Зеландии (+1,95).

У мужчин победители в финале показали результат 5 минут 49,03 секунды. Серебряные медали Игр завоевала команда Новой Зеландии (+0,85), бронзу — Великобритания (+3,39).

«СЭ» ведет трансляцию дня Олимпийских игр-2024 в Париже.

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Четверка распашная

Финал

Женщины

1. Нидерланды — 6.27,13

2. Великобритания — 6.27,31

3. Новая Зеландия — 6.29,08

Мужчины

1. США — 5.49,03

2. Новая Зеландия — 5.49,88

3. Великобритания — 5.52,42