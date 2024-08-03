Сегодня, 12:45
Представитель Германии Оливер Зайдлер одержал победу в академической гребле в одиночках на Олимпиаде-2024.
Он показал время 6 минут 37,57 секунды. Серебряную медаль выиграл белорусский спортсмен Евгений Золотой (6.42,96), бронзовую — Симон ван Дорп (Нидерланды, 6.44,72).
На счету команды Белоруссии теперь 3 медали на Играх в Париже — 1 золотая и 2 серебряные. Белорусские спортсмены, как и российские, выступают на турнире под нейтральным флагом.
Зайдлер выиграл для Германии в этих соревнованиях первую медаль с Сиднея 2000 года, а ван Дорп — первую награду для Нидерландов в этом виде с 1968 года.
«СЭ» ведет трансляцию соревновательного дня Олимпиады-2024.
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины
Одиночка
Финал
1. Оливер Зайдлер (Германия) — 6.37,57
2. Евгений Золотой (Белоруссия) — 6.42,96
3. Симон ван Дорп (Нидерланды) — 6.44,72