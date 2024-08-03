Голландская гребчиха Флорейн завоевала золото на Олимпийских играх-2024

Сегодня, 11:44
Представительница Нидерландов Каролин Флорейн одержала победу в академической гребле в одиночках на Олимпиаде-2024.
Ее результат — 7 минут 17,28 секунды. Серебряную награду выиграла Эмма Твигг из Новой Зеландии (7.19,14), а бронзовую — Виктория Сенкуте (Литва, 7.20,85)
«СЭ» ведет трансляцию соревновательного дня Олимпиады-2024.
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Женщины
Одиночка
Финал
1. Каролин Флорейн (Нидерланды) — 7.17,28
2. Эмма Твигг (Новая Зеландия) — 7.19,14
3. Виктория Сенкуте (Литва) — 7.20,85