Голландская гребчиха Флорейн завоевала золото на Олимпийских играх-2024

Представительница Нидерландов Каролин Флорейн одержала победу в академической гребле в одиночках на Олимпиаде-2024.

Ее результат — 7 минут 17,28 секунды. Серебряную награду выиграла Эмма Твигг из Новой Зеландии (7.19,14), а бронзовую — Виктория Сенкуте (Литва, 7.20,85)

«СЭ» ведет трансляцию соревновательного дня Олимпиады-2024.

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

Одиночка

Финал

1. Каролин Флорейн (Нидерланды) — 7.17,28

2. Эмма Твигг (Новая Зеландия) — 7.19,14

3. Виктория Сенкуте (Литва) — 7.20,85