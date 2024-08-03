Команды Румынии и Великобритании по гребле победили в соревновании восьмерок на Играх-2024

Румыния выиграла золото в женской восьмерке в академической гребле на Олимпиаде-2024 в Париже. Румынки показали результат — 5 минут 54,39 секунды. Второе место заняла Канада (5.58,84), третьей стала Великобритания (5.59,51). В мужской восьмерке победила команда Великобритании (5.22,88). Серебро завоевали Нидерланды (5.23,92), а бронзу — США (5.25,28). «СЭ» ведет трансляцию соревновательного дня Олимпиады-2024. Париж (Франция) Олимпийские игры Восьмерка Финал Женщины 1. Румыния — 5.54,39 2. Канада — 5.58,84 3. Великобритания — 5.59,51 Мужчины 1. Великобритания — 5.22,88 2. Нидерланды — 5.23,92 3. США — 5.25,28