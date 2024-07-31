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Париж-2024

31 июля, 22:46

Российские гребцы в мужской парной четверке уступили одну секунду победителям Олимпиады в Париже

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Российская четверка парная на чемпионате России по академической гребле в Москве показала результат, с которым выиграла бы серебряную медаль на Олимпиаде в Париже на дистанции 2 тысячи метров.

Экипаж Максим Жевлаченко, Антон Васин, Александр Яковлев и Александр Ковальский прошел дистанцию за 5 минут 43,171 секунды и выиграл чемпионат России.

Олимпийское золото в Париже в данном виде программы завоевал экипаж из Нидерландов с результатом 5 минут 42 секунды. Вторыми стали итальянцы (5:44,4).

«Да, голландцы оказались быстрее, и мы их поздравляем с победой. Но наш экипаж сражался с ними на равных, и это великолепный результат», — заявил президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин.

Олимпиада в Париже завершится 11 августа. Представители академической гребли не смогли отобраться на Игры-2024.

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