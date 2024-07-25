Федоровцев: «Если будем выступать на следующей Олимпиаде, то академическая гребля снова должна быть в медалях»

Олимпийский чемпион Сергей Федоровцев в разговоре с «СЭ» объяснил свое отношение к переходу серебряного призера Игр Анны Пракатень из сборной России в команду Узбекистана.

Также Федоровцев сказал, что видит хороший потенциал у нашей сборной по академической гребле.

— Одна из медалисток Олимпиады в Токио Анна Пракатень уже второй раз в своей карьере сменила гражданство. Что вы думаете по этому поводу?

— Как можно судить человека? Это ее право. Она не нарушает закон. Как пришла к нам, так и ушла. Анна Пракатень заработала медаль для сборной России на Олимпиаде. Она для нас была как находка, так стала и потерей. Лично я осуждений в ее сторону не допускаю. Лично к переходу Пракатень отношусь спокойно.

— Последние олимпийские медали в академической гребле у нас женские. Когда прорвет мужчин?

— На самом деле, так получилось. Нельзя сказать, что у нас женское весло сильнее мужского. Например, на Олимпийских играх 2004 года были очень сильные девушки в четверке парной, но как-то у них не получилось. В Токио-2020 вышло, что уже девушки показали результат, но у мужчин и в двойке парной, и одиночник стал финалистом. Поэтому здесь не делал бы такого разделения. Да, бывают сборные, где есть перекос: женское весло лучше мужского. У нас я подобного не вижу.

— Тем не менее золотых олимпийских медалей у нас нет со времен победы вашей четверки в Афинах.

— Это, конечно, проблема, которую Всероссийская федерация гребного спорта решает. Все больше людей узнает о гребле, она становится более популярной, чем несколько лет назад. Сейчас опять же сложно судить в отсутствие международных стартов. У нас есть, конечно, внутренняя конкуренция, есть белорусские спортсмены, с которыми мы соревнуемся. Я уверен, что потенциал и хороший резерв присутствует. Думаю, что если нас допустят и мы будем выступать на следующих Олимпийских играх, то, судя по текущей работе, гребля снова должна быть в медалях, — сказал Федоровцев «СЭ».