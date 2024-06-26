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Париж-2024

Сегодня, 10:45

Британцы посадят в женский гребной экипаж на Олимпиаде мужчину. Находчивость или скандал?

Британец Филдман станет рулевым в женской команде по гребле на Олимпиаде
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Рулевой по гребле Генри Филдман
Генри Филдман.
Фото Ryan Pierse, Getty Images
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Рулевой Генри Филдман может стать первым, кто выиграл олимпийские награды в мужских и женских стартах, не поменяв пол.

Олимпийские игры продолжают стремиться к гендерному равенству. Все больше мы видим микст-дисциплин, практически не осталось закрытых для женщин видов спорта, мужчин допустили в синхронное плавание, пусть ни один представитель «сильного» пола до Игр в Париже так и не добрался. И даже в таких обстоятельствах итоговый состав сборной Великобритании по гребле не может не удивлять. Британцы решили заявить в составе женской восьмерки... мужского рулевого. Оказывается, правилами это было не запрещено, так что Генри Филдман может войти в историю как человек, который выигрывал медали в соревнованиях и среди мужчин, и среди женщин.

Кадровую проблему в женской гребле британцы решили с помощью мужчины

Думаете, мужчина в составе женской группы по синхронному плаванию — это странно? Решение World Aquatics допустить мужчин выступать вместе с женщинами выглядело компромиссом, когда, с одной стороны, МОК давил на организацию с требованием достичь «равных возможностей», а с другой — сама WA не сильно-то и хотела видеть мужчин-синхронистов на Олимпиаде. Чего и добилась — с первой попытки в 2024-м никто не рискнул. А вот объяснить нюанс в правилах по академической гребле, где с недавних пор в составе женской четверки и восьмерки может быть рулевой-мужчина, до сих пор трудно. Ведь есть же и мужская академическая гребля, зачем мужчинам выступать вместе с женщинами? К тому же специфика этого вида спорта такова, что рулевым выбирают максимально легкого спортсмена.

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До введения ограничений команды сажали за руль и детей. Какая может быть мотивация добавлять в женскую восьмерку мужчину, тем более непонятно. Поэтому эта норма правил долгое время и оставалась спящей. Пока на смелый эксперимент не решились британки. На днях Федерация академической гребли Соединенного Королевства объявила итоговые составы на Игры в Париже и ошарашила всех тем, что призер Олимпиады в Токио в составе мужской восьмерки Генри Филдман на этот раз поедет в качестве рулевого для женской восьмерки. Учитывая высокие позиции британской гребли, Филдман вполне может стать первым спортсменом в истории, кто выигрывал олимпийские медали в соревнованиях как среди женщин, так и среди мужчин.

Генри Филдман (справа) в составе женской сборной Великобритании
Генри Филдман (справа) в составе женской сборной Великобритании.
Фото Mattia Ozbot, Getty Images

Допуск мужчин в женский спорт вызывает этические вопросы

Судя по всему, решение британцев отправить мужчину рулить женским экипажем — экстренное и вынужденное. Привычные рулевые получили травмы накануне Игр, и на восьмерку уже никого не оставалось. Вместо того чтобы рисковать, отправляя молодую девушку без опыта, задумались об эксперименте с Филдманом. Тем более что по ключевым «но» — вес и габариты — Генри проходит очень легко. 162-сантиметровый мужчина в свои 35 едва добирается до отметки в 50 килограммов и выглядит лет на 15 моложе своего возраста по паспорту. При этом опыта парню не занимать. Филдман участвовал в чемпионате мира по академической гребле еще в 2014 году, когда выиграл серебро в паре с Аланом Синклером. В следующем году он уже был частью золотой британской команды, которая стала первой в восьмерках на чемпионате мира по академической гребле во Франции.

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Спустя год тем же составом британцы вновь заняли первое место. Затем в результатах наметился определенный спад, однако до заветной олимпийской награды Генри все-таки добрался. Сейчас в мужской гребле у британцев смена поколений, и Филдман уже не востребован. Так почему бы не использовать талантливого опытного рулевого уже в женской команде? Ведь технически ему нужно будет выполнять ровно ту же работу. Идея интересная, хотя и приведет к важным этическим дилеммам. Зачем вообще существуют деления на гендеры в спорте, если допускается сквозная заявка? Ждать ли в будущем нам обратной практики, когда в мужской восьмерке будут женщины, ведь по весу они заметно легче? Не будут ли считать соперницы себя обманутыми, ведь против них соревновался мужчина? Много вопросов, а ответы даст только Париж-2024.

Олимпиада
МОК
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