Евгений Золотой завоевал серебро в академической гребле на дистанции 2000 метров.

Гребля академическая

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

Одиночка

Финал

1. Оливер Зайдлер (Германия) — 6.37,57

2. Евгений Золотой (Белоруссия) — 6.42,96

3. Симон ван Дорп (Нидерланды) — 6.44,72

Сборная Белоруссии, также выступающая в Париже в нейтральном статусе, взяла уже третью медаль Игр-2024. На этот раз серебро завоевал Евгений Золотой в академической гребле на дистанции 2000 метров. В финальном заезде он показал время — 6.42,96. Олимпийским чемпионом стал немец Оливер Зайдлер (6.37,57). Третьим пересек финишную черту голландец Симон ван Дорп (6.44,72).

При этом гонка складывалась максимально драматично для белоруса. На отметке 500 м Золотой был только пятым, а затем и вовсе откатился на последнее место. Евгений оставался шестым вплоть до отсечки 1500 метров и проигрывал ван Дорпу шесть секунд, однако мощный финиш позволил гребцу из Могилевской области сотворить сенсацию. Он обошел соперников как стоячих, а голландцу в итоге привез две секунды. Не удалось достать только немца.

Как объяснил после финиша тренер спортсмена Виталий Белый, именно такой и была тактика Золотого на финал.

«В принципе, все было по плану. Хотели сделать хороший старт и выйти на свой ход. Знали, что если за голландцем и немцем погонимся, то сил не хватит. Все оставляли на вторую тысячу метров. Есть небольшой нюансик на самом старте — немного дернулся. Думаю, из-за суеты, которая произошла. А так все хладнокровно, молодец», — рассказал специалист.

Евгений Золотой. Фото Reuters

Сломанный автобус

На настрой Золотого не повлияли возникавшие по ходу турнира неприятности. Так, непосредственно перед финалом, по дороге к гребному каналу у белорусов сломался автобус.

«Минут двадцать ехали — и у него села батарейка. Он остановился, мы сразу позвонили предупредить соперников, чтобы они не начинали подготовку к заезду. Судьи ждали долго, за минут 40 до гонки сказали, что старт переносится. Причем грек уже успел выйти на воду, все сумбурно немного получилось», — рассказывал после заезда Золотой.

Кроме того, как и все другие гребцы с нейтральным статусом, Евгений выступал не на своей лодке. Но жаловаться на нее, как и на условия проживания в Олимпийской деревне, не ст ал. По мнению гребца, любые трудности только закаляют человека.

«Лодка такая же, как и белорусская. Поэтому все идеально. Хорошие кровати. Матрацы сделаны из четырех позиций. Можно их достать, поменять, перевернуть. Для спины очень хорошо и удобно. Питание? Тоже нормальное. Одно плохо — воду с опозданием привозят. Бывает, по два-три дня нет воды. Одна кола-zero в холодильнике стоит и все», — рассказывал спортсмен.

Евгений Золотой, Оливер Зайдлер и Симон ван Дорп. Фото Reuters

Рождение сына

Игры в Париже сопровождались для гребца не только трудностями. 30 июля за два часа до четвертьфинального заезда Золотой узнал, что стал отцом.

«Я очень рад. Это, наверное, самый важный подарок в моей жизни. Марк родился во время Олимпиады. Это, пожалуй, самый важный стимул для того, чтобы показать свой наилучший результат», — сказал спортсмен.

Для Золотого выступление на Олимпиаде в Париже стало первым в карьере. У роженец Краснополья (Могилевская область) в детстве занимался и другими видами спорта — баскетболом, легкой атлетикой. Причем закрепиться в «королеве спорта» не получилось, потому что тренеры сочли его «тяжеловатым».