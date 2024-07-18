Британские регбистки снялись в нижнем белье перед Олимпиадой в Париже. Фотосессию назвали позором

Спортсменки хотели показать, что могут быть мускулистыми и при этом женственными, но что-то пошло не так.

Олимпийские игры в Париже еще не стартовали, но некоторые участницы будущих соревнований уже столкнулись с резкой критикой общественности. Правда, в случае регбисток сборной Великобритании Джасмин Джойс, Селии Куанса и Элли Боатман речь идет не о результатах, а о, скажем так, нарядах. Скандал вызвала их фотосессия в нижнем белье, которой хотели мотивировать девушек оставаться в спорте.

Прославление мощных женских тел?

Джойс, Куанса и Боатмен попали в состав женской британской сборной по регби-7 на Игры-2024. Шансы на награды у команды есть — в Токио британки стали четвертыми и сейчас входят в число фаворитов. Однако их олимпийские перспективы в данном случае мало кого интересовали, в отличие от их фото. Рекламный ролик бренда Bluebella, в котором три регбистки тренировались в клубе Ричмонда на юго-западе Лондона в утонченном нижнем белье прямо на поле, по утверждению авторов кампании «Сила — это красота», должен был доказать и показать, что сила и женственность способны идти рука об руку.

«Мы хотим прославить и нормализовать красоту сильных и мощных женских тел, тел, которые исторически игнорировались индустрией моды и стигматизировались обществом. Наша кампания «Сила — это красота» родилась из того факта, что девочки чаще бросают спорт, чем мальчики, отчасти потому, что общество не приравнивает внешний вид сильного женского тела к тому, чтобы быть красивым или женственным. Если молодые женщины не приравнивают силу к женской красоте, то это проблема, выходящая далеко за рамки спорта. Мы проводим эту кампанию в течение девяти лет, и для нас было честью представить множество спортсменов мирового класса», — приводит издание Daily Mail комментарий Bluebella.

В качестве подтверждения своей позиции в бренде сослались на результаты опроса «Женщины в спорте», проведенного в 2022 году. Согласно ему, из-за отсутствия веры в себя и восприятия своего тела почти половина девочек бросают занятия спортом после 13, а к 16 годам отказы школьниц от спорта по этим причинам достигают уже 64 процентов.

Фото Кадр из видео

«Это эксплуататорская, унизительная и сексистская чушь»

Сами спортсменки, похоже, согласны с такой постановкой вопроса. «Эта кампания Bluebella направлена на то, чтобы показать девочкам, что спорт и фитнес могут помочь им почувствовать себя по-настоящему сильными и как они могут выглядеть мускулистыми и сильными, а также чувствовать себя женственными», — заявила Боатман. Она, кстати, довольно активна в социальных сетях, ведет блоги по правильному питанию и тренировкам, а также всегда утверждала, что регбистки вполне могут быть женственными, пусть порой и оказываются на поле по уши в грязи.

Также Элли признавалась, что в юности ей приходилось скрывать, что она занимается регби, а также на несколько лет вообще бросить спорт, поскольку в школе ее постоянно дразнили одноклассники. По ее словам, ей было стыдно постоянно слышать комментарии вроде «девушки не должны играть в регби», но сейчас общество меняется, что способствует развитию женского спорта.

Однако, видимо, меняется все же не все общество. Или просто выбранная форма продвижения женского спорта оказалась противоречивой. Поскольку многие известные спортсменки прошлого фотосессию регбисток в нижнем белье решительно осудили. «Что за совершенно позорная кампания! Чья это была безмозглая идея? Давайте оденем профессиональных женщин-спортсменок в откровенном нижнем белье! Все это крайне регрессивно... Опять стереотипы», — заявила призер Олимпиады-1980 в Москве британская пловчиха Шэрон Дэвис. Солидарна с ней и известная в недавнем прошлом специалистка в марафонском беге Мара Ямаути, высказавшая свою точку зрения не менее жестко: «Это эксплуататорская, унизительная, сексистская, регрессивная чушь. Конечно, целевая аудитория — мужчины. Изображение женщин как сексуальных объектов не будет поощрять девочек-подростков заниматься спортом».

Поддержали бывших спортсменок и пользователи социальных сетей. В частности, один из комментариев выглядит следующим образом: «Порхать в нижнем белье, выглядеть постоянно сексуально доступным не имеет ничего общего со слоганом «Сила — это красота» или с поощрением девочек к занятиям спортом». Хотя, конечно, нашлись и те, кто идею и ее исполнение поддержал. Кстати, британские олимпийцы и в прошлом регулярно рекламировали перед Играми нижнее белье данного бренда, в частности, это случилось и перед Олимпиадой в Токио. Как бы то ни было, если поддержка девушек в занятиях спортом и получилась противоречивой, то сказать, что рекламная кампания прошла незамеченной, точно нельзя. Что, понятно, для бизнеса и продаж совсем неплохо.