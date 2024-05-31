Джиенбаев рассказал, какие претензии предъявляет к россиянам World Sailing

Президент Всероссийской федерации парусного спорта Сергей Джиенбаев рассказал, какие претензии предъявляет к организации Международная федерация парусного спорта (World Sailing).

«С международной федерацией у нас ситуация напряженная. Сейчас мы ведем борьбу, чтобы нас не приостановили как членов World Sailing. Иначе мы не сможем использовать правила — обновления международных правил поступать к нам не будут. Нами были наняты юристы западные — они работают. Основная претензия, что мы включили в свои члены новые регионы. Херсон вступил, Мариуполь готовится. Поэтому сейчас мы не можем участвовать ни в чемпионатах мира и Европы, ни в Олимпийских играх», — сказал Джиенбаев ТАСС.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.