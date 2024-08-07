Голландская яхтсменка Баувместер завоевала золотую медаль Олимпиады-2024

Сегодня, 16:12
Голландская яхтсменка Марит Баувместер завоевала золотую медаль Олимпиады-2024 в дисциплине «Лазер Радиал».
В финале 36-летняя голландка пришла первой. Серебро завоевала датчанка Анна Мари Риндом, бронза у Лине Флем Хест из Норвегии.
Баувместер стала двукратной олимпийской чемпионкой: ранее она побеждала на Играх-2016 в Рио. Также она становилась серебряной и бронзовой призеркой Олимпийских игр.
Парусный спорт
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Женщины
ILCA 6
Финал
1. Марит Баувместер (Нидерланды)
2. Анна Мари Риндом (Дания)
3. Лине Флем Хест (Норвегия)