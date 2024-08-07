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Париж-2024

Сегодня, 16:12

Голландская яхтсменка Баувместер завоевала золотую медаль Олимпиады-2024

Сергей Разин
корреспондент
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Голландская яхтсменка Марит Баувместер завоевала золотую медаль Олимпиады-2024 в дисциплине «Лазер Радиал».

В финале 36-летняя голландка пришла первой. Серебро завоевала датчанка Анна Мари Риндом, бронза у Лине Флем Хест из Норвегии.

Баувместер стала двукратной олимпийской чемпионкой: ранее она побеждала на Играх-2016 в Рио. Также она становилась серебряной и бронзовой призеркой Олимпийских игр.

Парусный спорт

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

ILCA 6

Финал

1. Марит Баувместер (Нидерланды)

2. Анна Мари Риндом (Дания)

3. Лине Флем Хест (Норвегия)

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