Итальянка Маджетти и израильтянин Ревени стали олимпийскими чемпионами в классе IQFoil

Израильский спортсмен Том Ревени выиграл соревнования по парусному спорту на Олимпийских играх в Париже в классе IQFoil.

Серебряным призером стал Грэ Моррис из Австралии. Тройку лидеров замкнул представитель Нидерландов Люк ван Опзееланд.

У женщин золото в этой дисциплине завоевала итальянка Марта Маджетти. Второй стала Шэрон Кантор из Израиля, третьей — британка Эмма Уилсон.

Парусный спорт

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

IQFoil

Финал

1. Том Ревени (Израиль)

2. Грэ Моррис (Австралия)

3. Люк ван Опзееланд (Нидерланды)

Женщины

IQFoil

Финал

1. Марта Маджетти (Италия)

2. Шэрон Кантор (Израиль)

3. Эмма Уилсон (Великобритания)