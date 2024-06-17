Квалифицировавшийся на Олимпиаду тонганский яхтсмен умер в возрасте 18 лет

Тонганский яхтсмен Джексон Джеймс Райс погиб в возрасте 18 лет, сообщает Matangi Tonga.

Спортсмен должен был дебютировать на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Источник сообщает, что 15 июня Райс потерял сознание во время занятий фридайвингом у островов Хаапай в Тихом океане. Он нырнул с лодки на мелководье. Спортсмену оказали первую помощь, но реанимировать его не удалось.

В соцестях его сестра написала, что уверена в том, что он завоевал бы золото на Играх.

«Он был невероятен в кайтсерфинге, и я знаю, что он вернулся бы домой с Олимпийских игр с большой блестящей медалью», — говорится в сообщении.

Райс должен был представлять Королевство Тонга на Олимпийских играх в новой парусной дисциплине — кайтбординг.