Австриец Бонтус выиграл золото Олимпиады-2024 по кайтсерфингу

Сегодня, 16:37
Австрийский спортсмен Валентин Бонтус выиграл соревнования по кайтсерфингу на Олимпийских играх в Париже.
Вторым стал словак Тони Водишек, третье место у Максимилиана Маедера из Сингапура.
У женщин в четверг золото в кайтсерфинге завоевала британка Элеанор Олдридж. Серебро досталось Лорейн Нолот из Франции, бронза — Аннелуи Ламмертс, представляющей Нидерланды.
Кайтсерфинг впервые попал в программу Олимпийских игр.
Парусный спорт
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины
Кайтсерфинг
Финал
1. Валентин Бонтус (Австрия)
2. Тони Водишек (Словакия)
3. Максимилиан Маедер (Сингапур)