Парусный спорт на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже

Сегодня, 19:00
Соревнования по парусному спорту на Олимпийских играх в Париже пройдут в Марсельской гавани с 28 июня по 8 августа. Всего будет разыграно 10 комплектов награде. По 4 награды заберут спортсмены в индивидуальных зачетах и две в смешанных дисциплинах.
14:13. женщины, виндсерфинг (iQFoil). Гонка-1-2
15:43. мужчины, виндсерфинг (iQFoil). Гонка-1-2
17:33. женщины, виндсерфинг (iQFoil). Гонка-3
17:35. женщины, класс 49-ый FX. Гонка-1
17:45. мужчины, класс 49-й. Гонка-1
18:04. женщины, виндсерфинг (iQFoil). Гонка-4
18:27. женщины, класс 49-ый FX. Гонка-2
18:37. мужчины, класс 49-й. Гонка-2
19:03. мужчины, виндсерфинг (iQFoil). Гонка-3
19:17. женщины, класс 49-ый FX. Гонка-3
19:29. мужчины, класс 49-й. Гонка-3
19:34. мужчины, виндсерфинг (iQFoil). Гонка-4
14:15. женщины, класс 49-ый FX Гонка-4, 5, 6
16:05. мужчины, класс 49-й. Гонка-4, 5, 6
17:43. женщины, виндсерфинг (iQFoil) Гонка-5
18:01. мужчины, виндсерфинг (iQFoil) Гонка-5
18:18. женщины, виндсерфинг (iQFoil) Гонка-6
18:35. мужчины, виндсерфинг (iQFoil). Гонка-6
18:52. женщины, виндсерфинг (iQFoil). Гонка-7
19:09. мужчины, виндсерфинг (iQFoil). Гонка-7
19:26. женщины, виндсерфинг (iQFoil). Гонка-8
19:43. мужчины, виндсерфинг (iQFoil). Гонка-8
14:13. женщины, виндсерфинг (iQFoil). Гонка-9, 10, 11, 127
16:17. мужчины, виндсерфинг (iQFoil). Гонка-9, 10, 11
17:45. женщины, класс 49-ый F. Гонка-7
17:50. мужчины, виндсерфинг (iQFoil). Гонка-12
18:35. мужчины, класс 49-й Гонка-7
18:37. женщины, класс 49-ый FX Гонка-8
19:27. мужчины, класс 49-й Гонка-8
19:29. женщины, класс 49-ый FX Гонка-9
20:19. мужчины, класс 49-й Гонка-9
31 июля, среда
14:15. женщины, класс 49-ый FX Гонка-10, 11, 12
16:03. мужчины, виндсерфинг (iQFoil) Гонка-13, 14
16:34. мужчины, виндсерфинг (iQFoil) Гонка-14
16:50. мужчины, класс 49-й Гонка-10
17:05. мужчины, виндсерфинг (iQFoil) Гонка-15, 16
17:45. мужчины, класс 49-й Гонка-11, 12
18:48. женщины, виндсерфинг (iQFoil) Гонка-13, 14, 15, 16
14:15. мужчины, класс Лазер Гонка-1-2
17:03. женщины, виндсерфинг (iQFoil). Гонка-17, 18
17:35. женщины, класс Лазер Радиал. Гонка-1-2
17:53. мужчины, виндсерфинг (iQFoil) Гонка-17
18:05. женщины, виндсерфинг (iQFoil) Гонка-19
18:24. мужчины, виндсерфинг (iQFoil) Гонка-18
18:36. женщины, виндсерфинг (iQFoil) Гонка-20
18:55. мужчины, виндсерфинг (iQFoil) Гонка-19, 20
13:00. Женщины. IQFoil. Финал
13:00. Мужчины. IQFoil. Финал
15:43. Мужчины. 49-ые. Финал
16:43. Женщины. 49-ые. Финал
13:00. Женщины. ILCA 6. Финал
13:00. Мужчины. ILCA 7. Финал
13:00. Микст 470. Финал
13:00. Микст Накра 17. Финал
13:00. Мужчины. Кайтсерфинг. Финал
13:00. Женщины. Кайтсерфинг. Финал
Полное расписание соревнований по парусному спорту доступно в разделе на сайте «СЭ».