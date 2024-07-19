В российском парусном спорте объяснили решение участвовать в международных стартах при условии возвращения флага и гимна

Исполнительный директор Всероссийской федерации парусного спорта России Павел Соболев в разговоре с «СЭ» объяснил, почему было принято решение возвращаться на международные соревнования исключительно с флагом, не принимая условия о нейтральном статусе.

«Чтобы выступать, надо отказаться от всего, вплоть до того, чтобы уйти из сборной и не быть ее членом. Но дело даже не в этом, а в том, что мы приняли единогласное решение внутри федерации, что-либо мы выступаем с флагом, либо те, кто хочет, участвуют в личном качестве. Пара Жеребцова/Ушков участвовала в олимпийском отборе в нейтральном статусе? Они съездили потренироваться, у них есть свое финансирование, результат средний. Попробовали — поняли, что спарринга нет, это уже подготовка к 2028 году.

Но пройти все проверки юридические, платить за них самим — это самоунижение. А федерация тут уже ни при чем. Обычно она решает, кого послать на Олимпиаду по квоте, а сейчас World Sailing прописал, что спортсмен самостоятельно подает заявку, ради себя. Ну, для тех, кто поставил себе высшей целью карьеру, может быть, это нормально. Но идея Олимпиады — защитить страну, показать ее статус, Олимпийские игры — конкуренция стран, командная работа. А тут атлеты сами по себе», — пояснил Соболев.

Ранее «СЭ» рассказывал о драке на чемпионате России по парусному спорту.