Скалолазание на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже

Сегодня, 22:00
Соревнования по скалолазанию на Олимпийских играх в Париже пройдут с 5 по 10 августа на спортивном скалодроме в Ле Бурже. Всего будет разыграно четыре комплекта наград: два у женщин и два у мужчин. Медали вручать в зачете на скорость и в комбинации трудность и боулдеринг.
11:00. мужчины, боулдеринг и трудность 1/2 Финала (боулдеринг)
14:00. женщины, скорость Посев
14:40. женщины, скорость Квалификация
11:00. женщины, боулдеринг и трудность. 1/2 Финала (трудность)
14:00. мужчины, скорость. Посев
14:40. мужчины, скорость. Квалификация
11:00. мужчины, боулдеринг и трудность. 1/2 Финала (трудность)
13:28. женщины, скорость. 1/4 Финала
13:46. женщины, скорость. 1/2 Финала
13:55. женщины, скорость. Финал
11:00. женщины, боулдеринг и трудность. 1/2 Финала (боулдеринг)
13:28. мужчины, скорость. 1/4 Финала
13:46. мужчины, скорость. 1/2 Финала
13:55. мужчины, скорость. Финал
11:15. мужчины, боулдеринг и трудность. Финал (боулдеринг)
13:28. мужчины, боулдеринг и трудность Финал (трудность)
11:15. женщины, боулдеринг и трудность. Финал (боулдеринг)
13:28. женщины, боулдеринг и трудность Финал (трудность)
Полное расписание соревнований по скалолазанию доступно в разделе на сайте «СЭ».