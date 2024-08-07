Австралийский скейтбордист Палмер завоевал золотую медаль Олимпиады-2024

Австралийский скейтбордист Киган Палмер завоевал золотую медаль Олимпиады-2024 в дисциплине «Парк».

21-летний австралиец набрал 93,11 очка. Серебро завоевал американец Том Шаар (92,23), замкнул тройку призеров бразилец Аугусто Акио (91,85).

Палмер стал двукратным олимпийским чемпионом: на Играх-2020 в Токио он также выиграл золото в дисциплине «Парк».

Скейтборд

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

Парк

Финал

1. Киган Палмер (Австралия) — 93,11

2. Том Шаар (США) — 92,23

3. Аугусто Акио (Бразилия) — 91,85