Американский скейтбордист пожаловался на качество медалей на Олимпиаде в Париже

Сегодня, 11:08
Американец Найджа Хьюстон заявил, что медали стали хуже выглядеть. Ранее спортсмен занял третье место в соревнованиях по скейтборду в дисциплине «спринт».
«Очевидно, они не такого высокого качества, как можно было бы подумать. Я имею в виду, посмотрите на эту штуку, она выглядит грубой», — цитирует Хьюстона RMC Sport.
Он посоветовал улучшить качество олимпийских медалей.
Золотую медаль в дисциплине завоевал японец Юто Хоригоме, американец Джаггер Итон выиграл серебро.
Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.