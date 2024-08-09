Американский скейтбордист пожаловался на качество медалей на Олимпиаде в Париже

Американец Найджа Хьюстон заявил, что медали стали хуже выглядеть. Ранее спортсмен занял третье место в соревнованиях по скейтборду в дисциплине «спринт».

«Очевидно, они не такого высокого качества, как можно было бы подумать. Я имею в виду, посмотрите на эту штуку, она выглядит грубой», — цитирует Хьюстона RMC Sport.

Он посоветовал улучшить качество олимпийских медалей.

Золотую медаль в дисциплине завоевал японец Юто Хоригоме, американец Джаггер Итон выиграл серебро.

Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.