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Париж-2024

Сегодня, 19:00

Скейтбординг на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже

Соревнования по скейтбордингу на Олимпиаде пройдут с 27 июля по 4 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Соревнования по скейтбордингу на летних Олимпийских играх 2024 пройдут с 28 июля по 7 августа.
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Соревнования по скейтбордингу на летних Олимпийских играх 2024 пройдут с 28 июля по 7 августа. Всего в турнире примут участие в общей сложности 88 спортсменов с равным распределением между мужчинами и женщинами. Каждый НОК может выставить максимум двенадцать скейтбордистов (по шесть каждого пола, по три в каждой дисциплине).

Расписание соревнований по скейтбордингу

Суббота 27 июля (перенесено на 29 июля из-за дождя)

  • 12:00 — Уличные мужчины, предварительные соревнования
  • 17:00 — Уличные мужчины, финал

Воскресенье 28 июля

  • 12:00 — Уличные женщины, предварительные соревнования
  • 17 :00 — Уличные женщины, финал

Вторник 6 августа

  • 12:30 — Парк женщины, предварительные соревнования
  • 17 :30 — Парк, женщины, финал

Среда 7 августа

  • 12:30 — Парковые мужчины, предварительные соревнования
  • 17 :30 — Парковые мужчины, финал

Полное расписание доступно в разделе на сайте «СЭ».

Париж принимает летние Олимпийские игры 2024. Олимпийские игры-2024 в Париже: основная информация, виды спорта и расписание, фавориты и состав России

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