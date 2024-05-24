Вдовин считает, что попадание скейтбординга в программу Олимпиады поможет привлечь молодежную аудиторию

Президент Федерации скейтбординга России Илья Вдовин считает, что включение вида спорта в программу Олимпиады поможет привлечь молодежную аудиторию.

«Скейтбординг как вид спорта вообще никогда не просился на Игры. Но когда в МОК поняли, что теряют зрителя и особенно молодежную аудиторию, люди озаботились тем, чтобы эту проблему решить. Вот и возник вариант со скейтбордингом — некоей не слишком понятной вещью, но которая похожа на спорт, имеет соревновательную составляющую и, что важно, существует абсолютно по всему миру. Нет такой страны, где не было бы скейтбординга.

Это доступно, поскольку сама доска стоит недорого, а если ты босяк из фавел, то для тебя это еще и прекрасный городской транспорт. Видимо, потому в МОК и решили, что такой вид спорта олимпийской программе точно не помешает. И включили его в программу Игр, при том что на тот момент у скейтбордистов даже не было дееспособной международной федерации», — приводит RT слова Вдовина.

Соревнования по скейтбордингу на Олимпиаде впервые прошли в 2021 году на Играх в Токио (Япония). Вид спорта остался в программе Олимпиады-2024 в Париже (Франция).