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Париж-2024

Сегодня, 16:20

«Медаль выглядит так, будто побывала на войне». Американский спортсмен жалуется на качество олимпийской медали

Американский скейтбордист пожаловался на качество бронзовой олимпийской медали
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Найдж Хьюстон.
Фото Global Look Press
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Даже награда 12-летней давности выглядит лучше, чем свежая парижская.

Американский скейтбордист Найдж Хьюстон возмутился качеством бронзовой медали, которую завоевал на Олимпийских играх в Париже. 29 июля спортсмен стал третьим в дисциплине «стрит». Недовольство состоянием награды он выразил через соцсети.

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Хьюстон опубликовал фотографию пошарпанной реликвии. «Эти олимпийские медали выглядят отлично, когда новые, — написал спортсмен в соцсетях. — Но после того как я носил их, немного потея, а затем позволил друзьям поносить их на выходных, медаль испортилась. Видимо, они не такого уж и высокого качества, как можно было ожидать. Посмотрите на нее — она выглядит неровно. Даже спереди. Она начинает немного откалываться. Может, вам стоит повысить их качество? Медаль выглядит так, будто побывала на войне и вернулась обратно».

Найдж Хьюстон с бронзовой медалью Олимпиады-2024.
Фото Global Look Press

Медаль действительно выглядела серьезно потускневшей, хотя на момент публикации она пробыла у спортсмена всего лишь 10 дней. Ее задняя сторона, которая соприкасалась с кожей Хьюстона и его друзей, смотрелась особенно изношенно, а в некоторых местах от нее будто откололись элементы. Подписчики Найджа согласились с его мнением. «Похоже, ты выиграл эту штуку в 1982 году», — написал один из них.

Бронзовые медали обычно представляют собой смесь меди, цинка и олова — в Токио они состояли на 95 процентов из меди и на 5 процентов из цинка. Перед Играми в Париже сообщалось, что награды будут содержать в себе еще и кусочки Эйфелевой башни. Контактируя с кислородом, незащищенная бронза окисляется и на ее поверхности появляется тонкая пленка окиси меди. Возможно, это и произошло с медалью Хьюстона.

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Также разрушение бронзы может спровоцировать влага (Хьюстон упомянул, что немного потел, когда носил медаль) и дешевые материалы. «Как и на любой обычный сплав, воздействие влаги приведет к распаду. Но наличие сплава с дешевыми металлами ускорит этот процесс. Бронза является сплавом на основе меди, и в смесь добавляются несколько металлов, таких как свинец, олово, цинк и т. д. Качество и чистота бронзы во многом зависит от ее состава. Доля металлов, добавленных в сплав, и время, в которое эти металлы добавляются, становятся важными факторами, определяющими долговечность сплава», — рассказал для Indian Express скульптор Нирадж Гупта.

Найдж Хьюстон.
Фото Global Look Press

Издание TIME обратилось за комментариями к организаторам Игр — они заявили, что готовы заменить бракованные награды. «Мы знаем о медали, которая имеет признаки повреждения спустя несколько дней после вручения. Мы тесно сотрудничаем с Парижским монетным двором, производящим медали, а также с Национальным олимпийским комитетом спортсмена, чтобы оценить состояние медали и понять причину повреждения. Поврежденные медали будут систематически заменяться Монетным двором Парижа и гравироваться идентично оригиналам», — говорится в их заявлении.

Брент Хэйден опубликовал фото бронзовой медали Олимпиады-2024 и Олимпиады-2012.
Фото Соцсети

На плохое качество медали Хьюстона отреагировал канадский пловец Брент Хэйден — бронзовый призер Игр 2012 года. Мужчина опубликовал фотографию своей медали, которая спустя 12 лет выглядит намного лучше свежей награды американца.

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