Скейтбординг на Олимпиаде напоминает детский сад. Неужели МОК устраивает турнир 14-летних?

Фигурному катанию подобные проблемы и не снились.

Возрастной ценз в спорте — важная тема последних лет, которая стала особенно актуальна после введения новых ограничений в фигурном катании. Многочисленные споры касательно допуска молодых фигуристок на взрослые турниры привели к тому, что теперь до 17 лет все строго считаются юниорами. При этом фигурка — далеко не единственный вид, где на первый план выходят не то что подростки, а, скажем прямо, дети. Более того, в программе Олимпиады есть дисциплины, где ситуация с чрезмерно молодыми чемпионами более критическая. Например, скейтбординг, где вторые Игры подряд пьедестал рискуют заполнить ученицы седьмого класса средней школы.

В мужском скейте выступает 50-летний ветеран, а у девушек — хит-парад школьниц

Сборная Великобритании по скейтбордингу на Олимпийских играх в Париже будет одной из самых колоритных. Во Францию отправляют двух девушек 15 и 16 лет, также райдера 50 лет. Энди Макдональд — настоящая легенда скейтбординга, рекордсмен по количеству медалей в этом виде спорта на X Games — аналоге Олимпиады для экстремальных видов спорта. В мужской сетке соревнований будет прилично взрослых и опытных спортсменов. Но вот у девушек на пьедестал почета в основном претендуют те, кому нет 18 лет. Причем серьезно меньше 18. Нескольким девушкам на момент старта Игр не будет даже 14! И подобная история со скейтбордом происходит уже второй раз подряд. Три года назад в Токио медали разыгрывали 12-летние Скай Браун и Кокона Хикари, а также 13-летние Момидзи Нисия и Раиса Леал.

Браун, Хикари, Нисия и Леал едут и в Париж. Им нет и 16 лет, а девушки будут выступать уже на своих вторых Олимпийских играх. Причем в статусе действующих призеров Игр. 22-летняя Есодзуми Сакура на их фоне смотрится как бабушка. И то Сакура начала серьезно заниматься сноубордом еще в 2013 году, когда ей только исполнилось 11. Уже с 14 лет ее можно было видеть в числе призеров на этапах Кубка мира и X Games. Появись скейт в олимпийской программе на пять лет раньше в Рио, наверняка Есодзуми поехала бы на Игры уже тогда. Самой возрастной девушкой в скейтбординге в Париже будет 27-летняя американка Мэрайя Дюран. Помимо нее наберется еще несколько сверстниц Есодзуми, а также райдеров в диапазоне от 20 до 24 лет.

Скай Браун. Фото Global Look Press

МОК не ограничивает федерации по видам спорта в возрастных критериях

Благодаря нескольким «ветеранам» средний возраст в дисциплине «стрит» еще можно выставить в районе 19-20 лет. Хотя 14-летних девочек и там хватает, и фаворитками эксперты называют именно их, а не выступающую уже 15 лет на соревнованиях Дюран. В дисциплине «парк» ситуация еще более тревожная, ведь там число совершеннолетних девушек и вовсе можно пересчитать на пальцах одной руки. В основном перед нами школьницы средних классов, которые в свободное от учебы время представляют свои страны на стартах самого высокого уровня. А если быть точнее — реализуют амбиции своих родителей. Это видно, например, по многочисленным интервью французской звезды скейтбординга Нане Табуле. Во Франции этот новый для олимпийского движения вид спорта пока не сильно развит, часть хозяйских квот на Игры французы даже не смогли заполнить. Поэтому на Табулу, которая входит в шорт-лист фаворитов, смотрят особенно пристально.

«Мне пока даже трудно осознать какая честь меня ждет — представлять свою страну на Олимпиаде. Разумеется, я счастлива. Я смотрела Игры в Токио три года назад и мечтала когда-нибудь и сама стать участницей такого важного события для мира спорта», — сказала девушка, которой совсем недавно только исполнилось 14 лет. Нана посетовала, что в 11 лет претендовать на Олимпиаду не могла. А вот теперь ее возраст — в самый раз. Никаких возрастных ограничений ни со стороны Международной федерации роллерного спорта и скейтбординга, ни тем более со стороны МОК нет. Международный олимпийский комитет полностью делегирует вопрос возрастного ценза федерациям по видам спорта. И если в фигурном катании решают, что на Олимпиаде не должны выступать девушки, которым фактически на момент Олимпиады может быть уже 17 — значит так тому и быть.

Кокона Хикари. Фото Global Look Press

Юный возраст становится конкурентным преимуществом

При этом в скейте квалификацию может пройти и 10-летняя девушка — и также у МОК не будет к этой дисциплине никаких вопросов. Пока подобных прецедентов не было, однако лиха беда начало. Дети осваивают подобные виды спорта быстрее взрослых, а специфика соревновательного скейтбординга (особенно в олимпийском формате) такова, что чем легче райдер — тем ему проще крутить сложные трюки. Больше оборотов вокруг себя с большей амплитудой, большей высотой. Так что сравнения с фигурным катанием тут как раз-таки полностью релевантные. Точно так же как фигуристкам после полового созревания гораздо сложнее штамповать четверные один за одним, так и в скейте совершеннолетние девочки уже не могут с прежней легкостью взлетать над рампой и делать по пять-шесть оборотов вокруг своей оси. Разумеется, как и в фигурном катании, находятся отдельные уникумы, кто и в 20+ задаст жару.

Но это все исключения, которые только подтверждают сформировавшиеся правила. Поэтому мы встаем перед сложным вопросом — стоит ли искусственно ограничивать сильнейших или нужно мириться с тем, что пьедестал Олимпиады выглядит как утренник для школьниц средних классов? И ведь проблема не в том, что внимание и деньги приходят к детям в столь раннем возрасте. В этом тоже есть свои подводные камни, но главный нюанс в травматичности профессионального спорта, к которой детский организм не готов. Травмы могут быть как физическими, так и психологическими. Понятно, что прыгать на скейте — не самое безопасное занятие в мире. Но если прогресс будет идти поступательно, то шанс падения вполне можно сократить до минимального. Только родители ждут от своих отпрысков медалей — и ждать четыре/восемь/двенадцать лет до следующего шанса не готовы.