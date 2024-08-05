Индийский стрелок — о реакции мамы на бронзу Олимпиады: «Я занята, позвони позже»

Индийский стрелок Сарабджот Сингх рассказал об эпизоде, который произошел после его выступления в командном турнире стрельбы из пневматического пистолета на Олимпиаде-2024.

Сингх вместе со своим партнером по команде Ману Бхакером завоевали бронзу соревнований. Индийский стрелок рассказал, что после выигранной медали Игр-2024 он позвонил маме, однако она ответила, что занята и попросила перезвонить позже. Об этом сообщает агентство IANS.

Также Сингх признался, что остался недоволен своим выступлением в Париже. Теперь стрелок рассчитывает улучшить свой результат на следующей Олимпиаде, которая состоится в Лос-Анджелесе через четыре года.