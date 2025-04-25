Загадочная смерть: итальянскую софтболистку нашли мертвой на улице Болоньи

Пока никто не понимает, что случилось.

Софтболистка и тренер итальянского клуба «Блю Герлз Болонья» Аличе Морелли обнаружена мертвой в Италии. Полиция разбирается в произошедшем, а матч с участием ее команды, запланированный на 25 апреля, пришлось отменить, сообщает La Gazzetta dello Sport.

О пропаже сообщили ее родители

Тело Морелли было найдено в районе Сан-Руффилло в Болонье. Спортсменка пропала в среду, 23 апреля. Последний раз ее видели вечером того же дня в районе Маццини, где расположены поля местных команд по бейсболу и софтболу. Девушка вышла из дома без мобильного телефона. Об исчезновении в полицию заявили ее родители.

Что случилось с Аличе, пока неизвестно. Правоохранительные органы выясняют причины и обстоятельства смерти.

Что она говорила за день до смерти

Морелли присоединилась к «Блю Герлз» в 2017 году, прошла через молодежку, а затем пробилась в основной состав.

«Она была частью команды до 18 лет, которая в 2020 году подарила нам первый национальный титул», — рассказала главный тренер «Блю Герлз» Вероника Казелла в интервью La Gazzetta dello Sport.

По ее словам, накануне исчезновения 23-летняя Аличе говорила о каких-то непредвиденных обстоятельствах.

«Мы общались накануне ее исчезновения, хотели спланировать тренировку молодежной команды на следующий день. Потом она написала, что у нее возникли непредвиденные обстоятельства и она не сможет прийти. Я подумала, это связано с новой работой, которую она недавно получила», — отметила Казелла.

При этом девушка и так была сильно загружена. Помимо непосредственно игры в софтбол, она с начала сезона была тренером молодежной команды до 13 лет.

«Она была довольна, несмотря на то, что у нее стало меньше игрового времени в основной команде. Она ответила мне: «Софтбол всегда был частью моей жизни». А затем я узнала эту ужасную новость», — добавила Казелла.

Фото «Блю Герлз Болонья», соцсети

Реакция команды на смерть Морелли

Именно главному тренеру «Блю Герлз» первой сообщили о смерти софтболистки.

«Я узнала об этом во время тренировки основной команды, оставалось около пятнадцати минут до конца. Я позволила девушкам завершить занятие, потом собрала их прямо на поле — не хотела, чтобы они услышали об этом от кого-то другого в раздевалке.

Шок колоссальный: Аличе была одной из нас, у многих с ней дружеские отношения и за пределами поля. Наш президент Иван Лентини сразу сообщил, что мы не будем играть матч 25 апреля — из уважения к Морелли. Федерация, конечно же, поддержала наше решение, и матч был отменен», — сообщила Казелла.

Что такое софтбол?

Это командная спортивная игра с мячом, разновидность бейсбола, которая считается менее травматичной.

Родиной софтбола являются США. В России игрой впервые заинтересовались в 1987 году, а в 1992-м прошел первый открытый чемпионат.

На Олимпиадах данный вид спорта был представлен пять раз. Также он вошел в программу Игр-2028 в Лос-Анджелесе.