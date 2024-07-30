Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Серфинг

Париж-2024

Сегодня, 12:09

Австралийский серфингист рассказал, что чуть не утонул во время Олимпиады

Игнат Заздравин
Корреспондент
Джек Робинсон.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Австралийский серфингист Джек Робинсон признался, что едва не утонул во время Олимпиады в Париже.

29 июля Робинсон вышел в четвертьфинал соревнований по серфингу, которые проходят на Таити (Французская Полинезия).

«Меня протащило по дну, я чуть не оказался между двумя волнами. Мне не хватало воздуха, а времени было мало. Я вспомнил многих ребят, которые испытывали подобные проблемы», — приводит слова Робинсона Daily Mail.

Кроме того, спортсмен рассказал об опасности своего вида спорта:

«Любой другой вид спорта проводится на кортах или стадионах. Мы же находимся в Океане — самом большом и мощном источнике жизни на планете. Волны очень мощные. Подобного нет ни в одной другом виде спорта. Может быть, это похоже на лавину, которая обрушивается на голову в горах. Это опасно и безумно», — добавил серфингист.

Олимпиада
1
0
Читайте также
На Олимпиаде перенесли соревнования по триатлону из-за загрязнения Сены
Знаменосцу сборной Израиля на Олимпиаде-2024 угрожают убийством
Мэр Парижа осталась довольна церемонией открытия Олимпиады-2024
Что происходит в «Краснодаре»: умеет ли Галицкий признавать свои ошибки
В Волгоградской области сошел с рельсов пассажирский поезд Казань – Адлер
После схода с рельсов поезда в Волгоградской области госпитализированы 20 человек
Популярное видео
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Женские соревнования по серфингу на Олимпиаде перенесли из-за погодных условий