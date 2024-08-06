Француз Вааст завоевал золотую медаль Олимпийских играх-2024

Французский серфингист Каули Вааст завоевал золотую медаль на Олимпийских играх-2024 в Париже. Его результат в финале составил 17,67 балла. Он одержал победу над австралийцем Джеком Робинсоном, который набрал 7,83 балла.

В борьбе за бронзовые медали бразилец Габриэль Медина победил перуанца Алонсо Корреа — 15,54 против 12,43.

У женщин золотую медаль завоевала американка Каролин Маркс, которая в финале набрала 10,50 балла и победила бразильянку Татьяну Вестон-Уэбб (10,33). Бронзовую медаль выиграла Жоанна Дефи, победив костариканку Брис Хеннесси — 12,66 против 4,93.