Французская серфингистка Дефей до крови рассекла голову на Олимпиаде

Сегодня, 14:07
Французская серфингистка Йоханна Дефей была травмирована во время соревнований на Олимпиаде в Париже, сообщает Record.
По данным источника, спортсменка упала на первой волне и рассекла голову до крови. Ей оказали необходимую медицинскую помощь, она сможет принять участие в утешительных соревнованиях.
Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа. Соревнования по серфингу проходят в деревне на юго-западном побережье острова Таити во Французской Полинезии, южной части Тихого океана.