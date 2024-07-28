Французская серфингистка Дефей до крови рассекла голову на Олимпиаде

Французская серфингистка Йоханна Дефей была травмирована во время соревнований на Олимпиаде в Париже, сообщает Record.

Йоханна Дефей. Фото Reuters

Йоханна Дефей. Фото Reuters

По данным источника, спортсменка упала на первой волне и рассекла голову до крови. Ей оказали необходимую медицинскую помощь, она сможет принять участие в утешительных соревнованиях.

Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа. Соревнования по серфингу проходят в деревне на юго-западном побережье острова Таити во Французской Полинезии, южной части Тихого океана.