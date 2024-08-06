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Париж-2024

Сегодня, 06:28

Серфингист Вааст — о победе на Олимпиаде: «Упорная работа однажды окупается»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Французский серфингист Каули Вааст прокомментировал победу на Олимпийских играх-2024 в Париже.

«Я все еще чувствую адреналин от соревнований. Это было немного напряженно. Я получил хороший балл на первой волне, а потом были самые длинные 15 минут в моей жизни. Волн не было в течение 15 минут. Я сделала это: стал олимпийским чемпионом. Я прошел долгий путь, ведь просто пройти квалификацию на Олимпиаду было очень сложно, но упорная работа однажды окупается», — приводит слова Вааста RMC Sport.

В финале Вааст (17,67 балла) победил австралийца Джека Робинсона (7,83 балла).

Олимпиада
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