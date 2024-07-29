Серфинг на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже

Соревнования по серфингу на Олимпийских играх пройдут с 27 по 31 июля

Соревнования по серфингу на Олимпийских играх-2024 пройдут с 27 по 31 июля.

Дисциплина впервые была включена в программу в 2021 году в Токио. Во Франции в 2024-м выступят 48 серферов (24 мужчины и 24 женщины). Соревнования пройдут на полинезийском острове Таити. В Париже-2024 будут разыграны 2 комплекта наград. «СЭ» публикует календарь. Время начала — московское.

Расписание соревнований по серфингу:

27 июля, суббота

20.00. Мужчины. Первый раунд

00.48. Женщины. Первый раунд

28 июля, воскресенье

03.12. Женщины. Первый раунд

20.00. Женщины. Второй раунд

00.48. Мужчины. Второй раунд

29 июля, понедельник

03.12. Мужчины. Второй раунд

20.00. Мужчины. Третий раунд

00.48. Женщины. Третий раунд

30 июля, вторник

03.12. Женщины. Третий раунд

20.00. Мужчины. 1/4 финала

22.24. Женщины. 1/4 финала

00.48. Мужчины. 1/2 финала

02.00. Женщины. 1/2 финала

31 июля, среда

03.12. Мужчины. Матч за 3-е место

03.53. Женщины. Матч за 3-е место

04.34. Мужчины. Финал

05.15. Женщины. Финал

Полный календарь соревнований летних Олимпийских игр 2024 в Париже по видам спорта и дням доступен в разделе нашего сайта.