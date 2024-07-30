Женские соревнования по серфингу на Олимпиаде перенесли из-за погодных условий

Соревнования третьего отборочного раунда турнира по серфингу среди женщин на Олимпиаде-2024 перенесены из-за погодных условий, сообщается на сайте Игр.

«После четырех с лишним часов идеальных условий в Теахупоо ветер начал дуть на берег, а дождь шел сбоку, превращая и без того опасный прибой в нечто гораздо худшее. В результате третий отборочный раунд в женском серфинге был перенесен», — говорится в заявлении.

О дате и времени возобновления сообщат 30 июля в 19.15 мск. Соревнования по серфингу на Олимпиаде проходят на острове Таити в Теахупоо. На турнире выступают 48 серферов (24 мужчины и 24 женщины).